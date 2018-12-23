Spor Gazişehir Gaziantep - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında evinde Kardemir Karabükspor'u 6-1 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Mehmet Altıparmak, sezonun en farklı galibiyetini elde ettiklerini ifade etti.

Ligin ilk yarısını hedefledikleri yerde tamamladıklarını söyleyen Altıparmak, "Öncelikle tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezonun en farklı galibiyetini elde ettik. Bizim için kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Karabükspor oyuncularını tebrik ediyorum çünkü futbolu çirkinleştirmeden mücadele ettiler. Bu şartlara göre iyi mücadele ettiler. Bugün sahada bizim için önemli bir 3 puan vardı ve bunu kazandığımız için mutluyuz. Maçın başından itibaren ne yaptığını bilen bir Gazişehir vardı. İlk yarıyı hedeflediğimiz barajda tamamladık. Fazlasını da yapabilirdik ama son 2 haftadaki mağlubiyetler buna engel oldu 31 puanda kaldık. Artık tüm hazırlıklarımızı ikinci yarı için yapacağız. Gerekli takviye ve çalışmalarla ikinci yarıya başlayacağız" dedi.

ÖCAL: "BİZE DÜŞTÜ GÖZÜYLE BAKIYORLAR"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal ise, "Açıkçası bize düştü gözüyle bakıyorlar. Son 3 maçı program yapan arkadaşlar izlesin. Ligin ilk 5 takımına değil altta neler olduğuna baksınlar. Bizi gözlerinde düşürdüler. Adaletli düdük çalsınlar. Ben kariyer peşinde değilim. Son 3 maçımıza baksınlar. Hepsinde bazı değerlendirilmesi gereken şeyler var. Gazişehir'e bir şey söylemiyorum çünkü hak ederek kazandılar. Ama biz 17-18 yaşındaki çocuklarla mücadele ediyoruz. Son 3 maçtır da iyi oynuyoruz, üstüne koyarak gidiyoruz. Bizim hedefimiz çocuklara bir şeyler katmak. Herkes biraz vicdanlı davranmalı. Kardemir Karabükspor gibi takımlar kolay oluşmuyor. Her takımın sıkıntılı dönemleri olabilir. Biz de ümit ediyorum ki, bu süreci atlatacağız. Gazişehir'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu

Kaynak: DHA