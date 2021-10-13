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Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Romanya Milli Takımı'nda bulunan Alexandru Maxim ve Alin Tosca da Gaziantep'e gelerek, takımla antrenmana katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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