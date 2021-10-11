Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapılan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise koordinasyon hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dar alandaki çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Yarın izin yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına 13 Ekim Çarşamba günü devam edecek.

Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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