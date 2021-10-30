Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.
Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.
Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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