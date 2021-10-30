Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı

Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı

 Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini veremiyor

Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini veremiyor

 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek

Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title