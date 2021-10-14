Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular antrenmanda güç ve kuvvet çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Sierra Leone Milli Takımı'nda bulunan Steven Caulker da kente gelerek takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.