Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular antrenmanda güç ve kuvvet çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Sierra Leone Milli Takımı'nda bulunan Steven Caulker da kente gelerek takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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