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Gaziantep FK, GZT Giresunspor'u konuk edecek

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, GZT Giresunspor'u konuk edecek

Gaziantep FK Süper Lig'in 10. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK Süper Lig'in 10. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, GZT Giresunspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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