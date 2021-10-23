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Gaziantep FK-GZT Giresunspor maçının ardından

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK-GZT Giresunspor maçının ardından

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor ile 1-1 kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, sergiledikleri futbolun beklentilerini karşılamadığını söyledi.

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor ile 1-1 kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, sergiledikleri futbolun beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplasında, son 2 haftada takımın oynadığı oyundan memnun olmadığını dile getirdi.

"Bugün maçın 90 dakikasına baktığımız zaman, iyi oynamayan bir takım vardı." diyen Bulut, "Bunu çok net söyleyebilirim. Gerçekçi olmak lazım. İstediğimizi sahaya yansıtamadık. Tabii ki bunun sorumlusu benim. Sonuçta takımı kuran, sahaya süren benim. Futbolcuların son 2 haftadır bu performansla oynaması kabul edilemez. Mücadele, istek, arzu... Maalesef son 2 haftadır bunu göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Taraftarların istifa çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Bulut, "Taraftar kendi gözünde onu görebilir, ben fazla kulak asmıyorum. Ben işime en iyi şekilde devam etmeye çalışıyorum. Geldiğimden beri neleri değiştirmeye çalıştığımı herkes iyi biliyor. Öyle birkaç taraftarın çağrısıyla hareket edeceğim düşünülemez. Ekibimle birlikte bu takım için en iyisini vermeye çalışacağım. Futbolcuların bana karşı olduğunu düşünmüyorum. Sadece içimizde ufak tefek sıkıntıların olduğunu düşünüyorum, onu da önümüzdeki hafta çözeceğimizi zannediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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