Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü evinde GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü evinde GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Tedavileri devam eden Olkowski ve Jefferson, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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