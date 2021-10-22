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Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında yarın evinde GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında yarın evinde GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK-GZT Giresunspor maçı, Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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