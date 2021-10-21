Gaziantep FK, "GFK Fan Tokenlar"ını satışa çıkarıyor

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Chiliz ve Socios.com ile yaptığı iş birliği kapsamında "GFK Fan Tokenlar"ını satışa çıkaracak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep Futbol Kulübünde, spor ve eğlence endüstrisi için önde gelen küresel blok zinciri sağlayıcısı Chiliz ile yeni bir iş birliği dönemi başlıyor.

Bu kapsamda Gaziantep temsilcisi, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Inter Milan ve Atletico Madrid gibi takımların da yer aldığı "Socios.com" uygulamasına dahil olacak.

Tüm taraftarların uygulamayı indirerek kulübe destek olmaya davet edildiği açıklamada, "Çok yakında taraftarlara arz edilecek GFK Fan Tokenlar, taraftarlarımız için yepyeni deneyimlerin de kapısını açacak. Socios.com uygulamasını indirerek GFK Fan Token alan taraftarlarımız, çeşitli taraftar oylamalarında yer alarak kulübümüzün kararlarında söz sahibi olacak. Oylamaların yanı sıra GFK sahibi taraftarlarımız unutulmayacak deneyimlerle birlikte VIP ödüllere, artırılmış gerçeklik destekli oyunlara, taraftarımıza özel sohbet odalarına ve yarışmalara erişim olmak üzere çok çeşitli avantajlara erişebilecek ve kulübümüze her zamankinden daha yakın olma fırsatını yakalayacak." ifadeleri kullanıldı.