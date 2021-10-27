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Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas organizasyonlarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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