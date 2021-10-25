Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 40 dakika sürdü.

GZT Giresunspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.