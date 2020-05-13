SPOR Gaziantep FK antrenmanlara başladı
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SPOR Gaziantep FK antrenmanlara başladı

SPOR Gaziantep FK antrenmanlara başladıEYYÜP BURUN GAZİANTEP,(DHA) -Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, liglere verilen aranın ardından ilk çalışmasını uygulanan sağlık tedbirleriyle birlikte gerçekleştirdi.

SPOR Gaziantep FK antrenmanlara başladı
13.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:01

SPOR Gaziantep FK antrenmanlara başladı

EYYÜP BURUN GAZİANTEP,(DHA) -

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, liglere verilen aranın ardından ilk çalışmasını uygulanan sağlık tedbirleriyle birlikte gerçekleştirdi.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunmasından dolayı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı. Her grup yaklaşık 1 saatlik özel program eşliğinde çalışırken, ilk grup 1630'da antrenmana başlarken, ikinci grup ise 1730'da start verdi. Yenileme çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi.

Antrenmana karantinada bulunan Kana-Bıyık, Maxim, Günay ve Diarra katılamadı.

SPOR Gaziantep FK antrenmanlara başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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