SPOR Gaziantep Basketbol - Galatasaray Doğa Sigorta maçının ardından

Mustafa KANLI GAZİANTEP (DHA) -

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Gaziantep Basketbol kendi sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-69 mağlup etti ve seride 1-1'lik eşitliği sağladı. Karşılaşma sonrası iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Şut yüzdesinin yüksek olmasının maçı kazanmalarını sağladığını ifade eden Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ederim. Çok güzel bir Play Off atmosferi oldu. Özellikle çok adil bir oyun sergileyen, Ertuğrul hocayı tebrik ederim. Bence adil olanda üçüncü maçı oynayacak olmamızdı. Biz bütün sezon boyunca hedefler koyduk bu hedefleri kazandık. Şimdi İstanbul'daki maçı kazanmak istiyoruz. Bence bu maç ilk maça göre, özellikle savunmamız açısından daha sert bir maç oldu. Maçtan önce oyuncularıma bir adım fazla şutları sokmaya çalışmalarını söylemiştik. Oyuncularım ilk maçta yapamadıklarını bu maçta yüksek oranla yaptılar. Özellikle savunmamız ve hücumdaki şut yüzdemiz maçı bize getirdi. Onların bizden on tane fazla hücum ribauntları vardı dedi.

ERTUĞRUL ERDOĞAN İYİ OYNAMAMIZI RAĞMEN SONUCU GETİREMEDİK

Yüzdelerinin düşük olduğunu söyleyen Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise, 'Play Off'tan önce söylediğim gibi bu eşleşme en zorlarından bir tanesi, birbirine denk bir eşleşme oldu. Dolayısıyla atmosferin bizim açımızdan zor geçeceğini bilerek geldik. Maçın geneline baktığınız zaman, yüzdelerimizin bu kadar düşük olduğu bir maçı kazanma ihtimalimiz tabi ki çok normal değil. Bu gün rakibimizin yüzdeleri, Play Off atmosferinden dolayı, oldukça yüksekti. Üçüncü maç İstanbul'da artık o maç iki taraf içinde sezonu kapatma veya devam etme maçı olacak diye konuştu.

