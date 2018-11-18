Spor Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan maçının ardından

Mustafa KANLI GAZİANTEP (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 63-56 mağlup eden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, takımın iyi mücadele ettiğini ve Beşiktaş'ı iyi durduklarını söyledi.

Ligin en iyi savunma yapan takımı olduklarını belirten Markovic, Bugün Beşiktaş'ı iyi durduk ama rakip oyuncu Rich'i çok durduramadık. Rich, savunma oyuncularımızı yıprattı. Ama özellikle rakip farkı 1'e düşürdüğünde takımım çok iyi karakter gösterdi. O dönemde attığımız sayılarla rakibi geride tutumayı başardık. Takımımızın karakterinden çok memnunum. Ancak hücumda daha iyi işler yapmamız lazım. Öte yandan Beşiktaş gibi takımlara karşı hücum yapmak da kolay değil. Maçın özellikle son dönemlerinde aslında biraz futbol gibi oynadık. Süreyi eritmeye çalıştık, maçı da böyle kazandık. Çünkü oyuncularım çok yorulmuştu.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Farklı bir deplasman beklemiyorduk. İlk 20 dakikada maçın içinde yoktuk. Sonrasında daha fazla mücadele ettik ama sonucu getiremedik. O yüzden üzgünüz. diye konuştu.

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