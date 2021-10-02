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Gaziantep, Altay maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Altay maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında yarın evinde Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında yarın evinde Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep-Altay maçı, Kalyon Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak.

Gaziantep, Altay maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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