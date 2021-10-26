Gazi Lisesi, Kadınlar Futbol 2. Ligi'ne şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Kadınlar Futbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sivas Belediyesi Gazi Lisesi Spor, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

2015-2016 sezonunda kurulan Gazi Lisesi Spor, geçen yıl Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in isteği üzerine belediye bünyesine geçti.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde liglere verilen arada çalışmalarını Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda teknik direktör Nevzat Ercanlı idaresinde her gün tek idmanla sürdüren ekibin, yeni sezon öncesi tek hedefi şampiyonluk.

Liglere verilen arada futbolu çok özlediklerini belirten Sivas Belediyesi Gazi Lisesi Spor Kulübü Başkanı Mustafa Karadağ, AA muhabirine, "Pandemi süreci her yeri etkilediği gibi bizi de etkiledi. Çocuklar uzun bir süre futboldan uzak kaldı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, inşallah güzel şeyler olacak." dedi.

Karadağ, liglerin ne zaman başlayacağına dair Türkiye Futbol Federasyonundan henüz açıklama gelmediğini ancak yeni sezon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Aldığımız duyumlara göre kasım sonu gibi ligler başlayacak. Bu iki yıllık arada futbolcular ve biz, futbolu özledik. Çocuklar çalışmalarına ve idmanlarına devam ettiler. Takım olarak planlamayı yaptık. Ona göre de çalışmalar devam ediyor. Amacımız şampiyonluğa oynamak. Bu yıl 1. Lig'e çıkacağız." diye konuştu.

"Bu yıl burada şampiyon olacağız"

Teknik direktör Nevzat Ercanlı da çok iyi bir ekibe sahip olduklarını, yönetim ve oyuncularla şampiyonluğa kilitlendiklerini söyledi.

Yeni sezonda çok iddialı olduklarını ve hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Ercanlı, Başkan Bilgin ve Sivas Belediyespor Başkanı Hakan Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ercanlı, liglere verilen arada çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatarak, "Antrenmanlarımıza devam ettik. Altyapıdaki çocuklarımız kendilerini biraz daha geliştirdi. Şu an U16-U17 Milli Takımı'na hazır 4 futbolcum var. Bu yıl burada şampiyon olacağız. Hedefimiz bu, inancım tam. Futbolcularım çalışmalarda çok hırslı, sezon hazırlığımızı çok iyi şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

Kulüpte uzun süredir forma giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu Figen Naçar ise şunları kaydetti:

"Futbolu çok özledim. Çalışmalarımız iyi şekilde devam ediyor. Liglere bu yıl çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah bu yıl takımımız daha iyi olacak. Hedefim, bu sene de gol kraliçesi olmak. Disiplinli şekilde çalışıyoruz. Milli takımda oynayacak oyuncularımız var. Benim kendi hedefim ise daha iyi yerlere gelmek. Bu sene daha iddialıyız. Tek hedefimiz şampiyonluğa oynamak. Her zaman hedefimiz 1. Lig."