Gazeteci Ali Öcal hayatını kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazeteci Ali Öcal hayatını kaybetti

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gazeteci Ali Öcal hayatını kaybetti

Gazeteci Ali Öcal, 63 yaşında vefat ettiTürkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Öcal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Gazeteci Ali Öcal, 63 yaşında vefat etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Öcal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öcal için yarın saat 11.00'de 19 Mayıs Dış Sahalar'da tören düzenlenecek. Ali Öcal'ın cenazesi ise Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, ikindi namazını müteakip Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Öcal'ın vefatı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve başkentin spor kulüpleri, başsağlığı mesajı yayımladı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Gazeteler Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gazeteci Ali Öcal hayatını kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 19:48:14. #1.11#