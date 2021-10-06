Gana, 2023'te ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gana, 2023'te ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak

AA / Adam Abu - Haberler | Spor
Gana, 2023'te ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Gana Paralimpik Komitesi Başkanı Samson Deen, Gana'nın 2023'te düzenlenecek ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Gana Paralimpik Komitesi Başkanı Samson Deen, Gana'nın 2023'te düzenlenecek ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Deen, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının yardımıyla Gana'nın Paralimpik Oyunları hazırlıklarına başladığını belirterek, oyunlarda 50 Afrika ülkesinin rekabet edeceğini söyledi.

Hükümetin ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmayı mümkün kılacak gerekli desteği ve lojistiği sunmaya kararlı olduğuna işaret eden Deen, "Oyunların sorunsuz ve başarılı geçmesini sağlamak ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatmak için çalışacağız." dedi.

AA / Adam Abu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Serenay Sarıkaya Deniz Akkaya
Spor Kim Min-jae Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gana, 2023'te ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 23:55:20. #1.13#