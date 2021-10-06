Gana, 2023'te ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Gana Paralimpik Komitesi Başkanı Samson Deen, Gana'nın 2023'te düzenlenecek ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Deen, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının yardımıyla Gana'nın Paralimpik Oyunları hazırlıklarına başladığını belirterek, oyunlarda 50 Afrika ülkesinin rekabet edeceğini söyledi.

Hükümetin ilk Afrika Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmayı mümkün kılacak gerekli desteği ve lojistiği sunmaya kararlı olduğuna işaret eden Deen, "Oyunların sorunsuz ve başarılı geçmesini sağlamak ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatmak için çalışacağız." dedi.