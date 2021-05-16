SPOR Galatasaraylı taraftarlar takım otobüsünü bekliyor

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SPOR Galatasaraylı taraftarlar takım otobüsünü bekliyorKaan ÜLKER - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA -Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'de şampiyonluk heyecanının yaşandığı son hafta maçında bu akşam evlerinde oynayacakları Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi takımlarını...

SPOR Galatasaraylı taraftarlar takım otobüsünü bekliyor

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA -

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'de şampiyonluk heyecanının yaşandığı son hafta maçında bu akşam evlerinde oynayacakları Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi takımlarını tezahüratlarla karşılamayı bekliyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maç öncesi yaklaşık 500 kadar Sarı-kırmızılı taraftar, Seyrantepe Kavşağı'nda toplandı. Sarı-kırmızılı bayrak ve formalarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takıma moral vermek için kafileyi taşyan otobüsü bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı