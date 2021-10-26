Galatasaray zirve yarışında yara aldı

Süper Lig'de 3 maçlık seri yakalayan ve geçen hafta da Avrupa zaferi yaşayan Galatasaray'ın galibiyet alışkanlığı Dolmabahçe'de sonlandı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılar, ezeli rakibine 2-1 mağlup oldu. Ligde Göztepe, Çaykur Rizespor, Konyaspor galibiyetleri seri yakalayan, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de geçen hafta Lokomotiv Moskova'yı deviren Galatasaray, Vodafone Park'a moralli gelmesine rağmen maça tutuk başladı. Kritik mücadelede öne de geçen sarı kırmızılılar sonrasında Larin'in gollerine engel olamadı. Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in ayağından da penaltıdan yararlanamayınca deplasmandan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılılar zirve yolunda yara alırken, lider Trabzonspor ile arasındaki fark 7'ye çıktı.