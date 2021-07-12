SPOR Galatasaray, Yunanistan'da yaşanan kötü muamele sonrası ülkeye dönüyor
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SPOR Galatasaray, Yunanistan'da yaşanan kötü muamele sonrası ülkeye dönüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Yunanistan'da yaşanan kötü muamele sonrası ülkeye dönüyorİSTANBUL, (DHA) - Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.

Galatasaray, Yunanistan'da yaşanan kötü muamele sonrası ülkeye dönüyor

İSTANBUL, (DHA) - Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.

Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için bugün 16.00'da İstanbul'dan Atina'ya hareket etti. Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.

SPOR Galatasaray, Yunanistan'da yaşanan kötü muamele sonrası ülkeye dönüyor
SPOR Galatasaray, Yunanistan'da yaşanan kötü muamele sonrası ülkeye dönüyor
SPOR Galatasaray, Yunanistan'da yaşanan kötü muamele sonrası ülkeye dönüyor
SPOR Galatasaray, Yunanistan'da yaşanan kötü muamele sonrası ülkeye dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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