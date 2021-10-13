Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı

Galatasaray Spor Kulübü Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısında kulüpte görev almış önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısında kulüpte görev almış önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda başkan Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, Galatasraay Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yanı sıra eski başkanlar Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, ikinci başkan ve başkan yardımcıları Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Fatih Altaylı, Cengiz Özyalçın, Işın Çelebi, Ahmet Şenkal, Hamdi Yasaman, Doğan Hasol ve Mehmet Helvacı ile birlikte eski divan kurulu başkanları Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu yer aldı. Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları, yardımcıları ve divan kurulu eski başkanları; geçmişten bugüne değerlendirmelerde bulundular.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Burak Elmas sahneden çekiliyor! Eski başkan Mustafa Cengiz'e büyük jest

Burak Elmas sahneden çekiliyor! Eski başkan Mustafa Cengiz'e büyük jest

 Burak Elmas, 'F.Bahçe ile dost mu oldunuz?' sorusunu yönelten muhabire ters köşe yaptı

Burak Elmas, "F.Bahçe ile dost mu oldunuz?" sorusunu yönelten muhabire ters köşe yaptı

 İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi

İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Gazeteler Ali Babacan
Magazin Gülşen
Spor Cristiano Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu Caner Erkin
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:58:55. #1.12#