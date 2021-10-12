Galatasaray ve Fenerbahçe Safiport, FIBA Avrupa Ligi maçlarını yarın yapacak
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, B Grubu'ndaki ikinci maçlarına yarın çıkacak.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, B Grubu'ndaki ikinci maçlarına yarın çıkacak.
Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde Rusya'nın Dinamo Kursk takımına konuk olacak. Kursk Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.
Aynı grupta yer alan Fenerbahçe Safiport ise Fransa temsilcisi Basket Landes'i konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, grubun ilk maçında karşı karşıya gelirken, müsabakayı sarı-lacivertli ekip 89-69 kazandı.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri