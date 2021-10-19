Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. maçlarına çıkacak - Haberler Spor
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. maçlarına çıkacak

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. maçlarına çıkacak

Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın 3. hafta müsabakalarını oynayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın 3. hafta müsabakalarını oynayacak.

Organizasyonda B Grubu'nda yer alan iki ekipten Galatasaray, Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını ağırlayacak. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, grupta oynadığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Safiport ise İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak. Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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