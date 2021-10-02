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Galatasaray, Trabzon'da

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Haberler | Spor

- Galatasaray, Trabzon'da Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.

TRABZON (İHA) - - Galatasaray, Trabzon'da

TRABZON - Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için Trabzon'a geldi. Sarı-kırmızılı takım daha sonra kara yolu ile Rize'ye hareket etti.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon geldi. Saat 19.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na inen uçakta bulunan sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde karşılanan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim taraftarların fotoğraf istediğini geri çevirmedi.

Sarı-kırmızılı takım daha sonra kara yolu ile Rize'ye hareket etti.

Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Trabzon'da
İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Spor Haberleri
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