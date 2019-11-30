Spor galatasaray, trabzon'a geldi
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Spor galatasaray, trabzon'a geldi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

30.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:04
Spor galatasaray, trabzon'a geldi

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Selçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN TRABZON (DHA) - Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak, saat 17.40'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı kırmızılı takımı bir grup taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan kafile, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele geçti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Spor galatasaray, trabzon'a geldi
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