Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı

Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı

SPOR Galatasaray taraftarı stada ulaştıSerhan TÜRK - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi.

27.10.2019 16:47
Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı

SPOR Galatasaray taraftarı stada ulaştı

Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi.

Saat 16.00'da Taksim'den hareket eden sarı-kırmızılı taraftarlar saat 1900'da başlayacak maçın oynanacağı stada ulaştı. Galatasaraylı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.

Kaynak: DHA

VİDEO: Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı
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