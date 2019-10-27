Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı
SPOR Galatasaray taraftarı stada ulaştıSerhan TÜRK - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi.
SPOR Galatasaray taraftarı stada ulaştı
Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi.
Saat 16.00'da Taksim'den hareket eden sarı-kırmızılı taraftarlar saat 1900'da başlayacak maçın oynanacağı stada ulaştı. Galatasaraylı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.
VİDEO: Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı