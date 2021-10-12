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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Igokea'ya konuk olacak

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Igokea'ya konuk olacak

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Nef, grubundaki ilk maçında ERA Nymburk'u 101-85 yendi. Igokea ise evinde PAOK'a 68-64 üstünlük kurdu.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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