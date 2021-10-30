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Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun'dan büyük fedakarlık

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun'dan büyük fedakarlık

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile yaptıkları maçtan önce ağabeyi İsmet Memnun'un vefat ettiği haberini almasına rağmen takımımın başında sahaya çıktı.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile yaptıkları maçtan önce ağabeyi İsmet Memnun'un vefat ettiği haberini almasına rağmen takımımın başında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi'nde kazandığımız Frutti Extra Bursaspor maçı öncesinde ağabeyi İsmet Memnun'un vefat haberini almasına rağmen takımının başında sahaya çıkan başantrenörümüz Ekrem Memnun'a ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, kulübümüze kazandırdığı tarihi başarıların yanı sıra aldığı acı haberin ardından sahaya çıkma karakterini ortaya koyarak Galatasaraylı kimliği ve duruşunu bir kez daha gösteren efsane başantrenörümüz Ekrem Memnun'a teşekkürü bir borç biliriz." denildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı tribünden izleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da GS TV'ye açıklamada bulundu. Memnun'a teşekkür eden Elmas, "Sevgili Ekrem hocamıza ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Böyle üzgün bir gününde takım başında olduğu için de kendisine bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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