Galatasaray Nef: 85 - 89

Galatasaray Nef, Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Igokea deplasmanında 89-85'lik galibiyet elde etti.
GalatasarayNef, Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Igokea deplasmanında 89-85'lik galibiyet elde etti.Sarı kırmızılılar mücadeleye Melo Trimble, Dee Bost, DeVaughn Akoon-Purcell, Kevin Blackshear ve David Kravish beşlisiyle başladı. DeVaughn Akoon Purcell yüzde 73.33 atış isabetiyle 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalma performansı ile maçın adamı oldu. Galatasaray, bu skorla Avrupa'da ikide iki yaptı.- İstanbul