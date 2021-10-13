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Galatasaray Nef: 85 - 89

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray Nef: 85 - 89

Galatasaray Nef, Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Igokea deplasmanında 89-85'lik galibiyet elde etti.

Galatasaray Nef, Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Igokea deplasmanında 89-85'lik galibiyet elde etti.

Sarı kırmızılılar mücadeleye Melo Trimble, Dee Bost, DeVaughn Akoon-Purcell, Kevin Blackshear ve David Kravish beşlisiyle başladı. DeVaughn Akoon Purcell yüzde 73.33 atış isabetiyle 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalma performansı ile maçın adamı oldu. Galatasaray, bu skorla Avrupa'da ikide iki yaptı.


- İstanbul

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