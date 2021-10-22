Galatasaray Moskova'dan galibiyetle döndü, liderliğini sürdürdü
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda karşılaştığı Lokomotiv Moskova deplasmanında Kerem'in attığı golle kazanarak Avrupa Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü.
Galatasaray bu galibiyetle, Şampiyonlar Ligi seviyesi olarak görülen grubun rakipsiz lideri oldu. Teknik heyet ve futbolculardaki özgüven artarken sarı-kırmızılılarda rehavet yasaklandı. Galatasaray bu galibiyeti pazartesi gününe kadar unutup, Beşiktaş maçına odaklanacak. Florya'da derbi mesaisine başlayacak sarı-kırmızılı ekipte her futbolcusundan yararlanmaya çalışan Fatih Terim, zor günlerin ardından takımda yepyeni bir sayfa açmayı başardı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri