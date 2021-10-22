Galatasaray Moskova'dan galibiyetle döndü, liderliğini sürdürdü

Galatasaray bu galibiyetle, Şampiyonlar Ligi seviyesi olarak görülen grubun rakipsiz lideri oldu. Teknik heyet ve futbolculardaki özgüven artarken sarı-kırmızılılarda rehavet yasaklandı. Galatasaray bu galibiyeti pazartesi gününe kadar unutup, Beşiktaş maçına odaklanacak. Florya'da derbi mesaisine başlayacak sarı-kırmızılı ekipte her futbolcusundan yararlanmaya çalışan Fatih Terim, zor günlerin ardından takımda yepyeni bir sayfa açmayı başardı.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri