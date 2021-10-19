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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde yarı sahada çift kale taktik oyun oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kafile, yarın saat 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket edecek.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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