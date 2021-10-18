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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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