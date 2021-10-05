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Burak Elmas'tan ilk 100 gün!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Burak Elmas'tan ilk 100 gün!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçim zamanı verilen 100 gün vaatleri doğrultusunda hazırlanan raporu açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçim zamanı verilen 100 gün vaatleri doğrultusunda hazırlanan raporu açıkladı.

Kulüp televizyonundan açıklanan raporun açılış konuşmasında Burak Elmas, "Biliyorsunuz Galatasaray Başkanlık Seçimleri'nde 100 gün vaatlerimizi açıklamıştık ve 100 gün sonra kendi karnemizi kendimiz hazırlayacağız' sözünü vermiştik. İşte o gün geldi. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı tüm şeffaflığıyla konuşmak için tüm Galatasaraylıların karşısındayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, vaatlerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Bazı vaatlerimizinse çalışmaları hala devam ediyor. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray'ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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