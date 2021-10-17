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Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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