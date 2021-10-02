Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Süper Lig'in 8. haftasında yarından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi.
RİZE (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi.
Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.
Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, Rize'de konaklayacakları otele geçti.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri