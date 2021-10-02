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Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

Süper Lig'in 8. haftasında yarından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi.

RİZE (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, Rize'de konaklayacakları otele geçti.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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Haber: Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi - Haberler Spor
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