Spor galatasaray, kadıköy'e hareket etti
SPOR Galatasaray, Kadıköy'e hareket ettiALİ DANAŞ/ İstanbul,(DHA) -Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Zincirlikuyu'da bulunan bir otelden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.
SPOR Galatasaray, Kadıköy'e hareket etti
ALİ DANAŞ/ İstanbul,(DHA) -
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Zincirlikuyu'da bulunan bir otelden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-kırmızılılar, Zincirlikuyu'da bulunan bir otelde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-kırmızılı takım, bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde konakladığı otelden ayrıldı.