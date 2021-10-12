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Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'ın futbolcusu Oğulcan Çağlayan, İstanbulspor ile yaptıkları hazırlık maçıyla milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konya spor'u konuk edecek Galatasaray'ın futbolcusu Oğulcan Çağlayan, İstanbulspor ile yaptıkları hazırlık maçıyla milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Oğulcan, takımının İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli takım arasını iyi değerlendiriyoruz. Ligde az süre bulan arkadaşların kondisyonu açısından önemli süreç oluyor, aynı zamanda da maç eksiğimizi gidererek takım arkadaşlarımıza yaklaşıyoruz. Hem hatalarımızı görmek hem de fizik kondisyonumuzu artırmak açısından önemli oluyor. Hazırlıklara aynı şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Transferi nedeniyle Galatasaray ile eski takımı Çaykur Rizespor arasında yaşanan gerginlikle ilgili soruyu yanıtlayan Oğulcan, "Türk spor kamuoyundan ve futbolseverlerden gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için özür diliyorum. Yaşananlar tüm spor kamuoyunun önünde oldu. Bu konuda daha önce konuşmadım bundan sonra da konuşmayacağım. Bizler Galatasaray camiasının parçalarıyız. Camiaya layık olmamız gerekiyor. İnsanlar kurdukları cümlelerle kalitelerini belli eder. Ben kalitemden taviz vermeyeceğim. Galatasaray kültürü bize bunu öğretti." ifadelerini kullandı.

Artık önüne baktığını anlatan Oğulcan, "Arkadaşlarıma yetişip geçen sezonki gibi taraftarların beğendiği Oğulcan'ı izletmek istiyorum. Hocamın gözüne girip, fırsat geldiğinde de takım arkadaşlarıma destek olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Takımda rekabetin her zaman iyi olduğunu kaydeden Oğulcan, "Rekabet herkesi geliştirir ve üzerine koymasını sağlar. Galatasaray gibi camiada tabii ki rekabet olacak. Birçok iyi oyuncu olacak. Bazıları gidecek, bazıları oynayacak. Başımızda inanılmaz bir teknik direktör var. Herkesten en iyi verimi almasını bilen ender hocalardan biri. Hepimizi doğru anlarda kullanarak takıma katkı sağlamamıza yardımcı olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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