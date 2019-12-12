: Spor galatasaray istanbul'a geldi

12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:37

SPOR Galatasaray İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray İstanbul'a döndü.

Özel uçakla saat 1700'da İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle bazıları da özel araçlarıyla havalimanıdan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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