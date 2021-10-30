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Galatasaray'ın konuğu Gaziantep

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray'ın konuğu Gaziantep

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında yarın Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

GAZİANTEP (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında yarın Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

Boey ve Arda Turan forma giyemeyecek

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ile 5. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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