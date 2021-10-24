Galatasaray'ın derbi parolası; Moskova

Uefa Avrupa Ligi deplasmanında sakin kalarak hamle hamle rakibini yıkan Galatasaray, derbide de risksiz ve kararlı bir anlayışla sahada olacak

Serhan TÜRK - -

UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem bir periyot çizerek Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta liderliğe uzanan Galatasaray'da hedef; Süper Lig'de farkını ortaya koymak. Son şampiyon Beşiktaş'a konuk olacak Sarı-kırmızılılar, zor günler geçiren rakibine oranla çok daha az baskı hissediyor.

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