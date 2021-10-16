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Galatasaray'ın 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Galatasaray'ın 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantı Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Yapılan oylama sonucunda Metin Aslan, oy birliğiyle Galatasaray'da Genel Kurul Divan Başkanı olarak seçildi.

Sarı-kırmızılılarda eski başkan Mustafa Cengiz ile yönetiminin görev yaptığı 2019 yılının mali ve idari ibra oylamasının nasıl yapılacağı görüşüldü. Daha sonra yapılan oylamada oy birliği ile kapalı olarak yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemi görüşülecek yönetim kurulundan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Okan Böke ve Dorukhan Acar yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri
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