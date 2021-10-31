Galatasaray ilk 11 açıklandı mı? 31 Ekim Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'inde kimler var, hangi futbolcular yer alıyor?
Galatasaray - Gaziantep FK maçına dakikalar kala taraftarlar, Galatasaray ilk 11 açıklandı mı? 31 Ekim Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'inde kimler var, hangi futbolcular yer alıyor? merak etti. Peki, GS ilk 11'inde kimler var? Maçta Diagne oynayacak mı? Forvette kimler var? İşte ilk on bir...
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında oynattığı Diagne yerine bu maçta ileri uçta Halil Dervişoğlu'na görev verdi. Peki, Galatasaray ilk 11 nelerdir?
GS İLK 11 AÇIKLANDI MI?
Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlubiyet aldığı haftada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi yenip zirveyle puan farkını eritmek istiyor. Sarı-kırmızılılar olası bir galibiyette ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçecek.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Taylan Antalyalı ise ceza sınırında bulunuyor. Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.