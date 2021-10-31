Fatih Terim: Mücadeleden memnunum

GAZİANTEP (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Mücadeleden ve Feghouli'nin performansından memnunum. Setimizde önemli bir oyuncu. Hepsini kazanmak da istiyorum. Onun da iyi dönüşüne sevindim. Herkese ihtiyacımız var" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Takımının bu akşam gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurgulayan Terim, "Oyunun genelinde bizim daha üstün oynadığımız görülüyor. Bugün eskiye oranla seti biraz daha iyi oynadık. Bugün kaybettiğimiz topları çok çabuk kazandık. O da hücum üstünlüğü sağladı. Daha evvel de golü bulabilirdik. 2 tane net pozisyonumuz vardı. Oyunun her bölümümde pres yapmaya çalıştık. Morutan ile güzel bir gol attık. Sahada performansı yüksek değildi. Akıl ve yetenek isteyen bir gol attı. İkinci yarı rakibin de arkada alan bırakacağını biliyorduk. Kerem gol attı. Marcao bugün her zamankinin üstünde performans gösterdi. 8 maç Marcaosuz oynadık. Ağzımızı açmadık. Kulüp olarak itiraz etmedik. Bizim için ne kadar önemli olduğu ortada. O yüzden inşallah bir daha öyle şeyler görmeyiz. İlk yarıda net pozisyon vermeyen takımımız vardı. Mücadeleden ve Feghouli'nin performansından memnunum. Setimizde önemli bir oyuncu. Hepsini kazanmak stiyorum. Onun da iyi dönüşüne sevindim. Herkese ihtiyacımız var" diye konuştu.

Genç futbolcu Bartuğ Elmas'ın sözleşmesiyle ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam, "Bartuğ ve ailesini biz kendi ailemiz gibi görüyoruz. Her zaman da öyle gördük. Sayın başkanımız onlarla konuştu. Bizim çocuğumuz diye biliyoruz ama bizim çocuğumuz demek onları ikinci plana atacağız manasında değil. Ne olursa olsun birçok şart öne sürebilir. Artık biz buna alıştık. İstikbalidir, isteğidir. Galatasaray'da oynamak isteyecek. Bunun için de gerekli fedakarlığı yapacak. Hepimiz yaptık. Herkes de yapacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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