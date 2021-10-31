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Galatasaray-Gaziantep FK maçının ardından

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray-Gaziantep FK maçının ardından

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçta ikinci yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçta ikinci yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Maçın geneline baktığımızda takımımızın iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. İstediğimiz gibi maça başladık. İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi üzdü. İkinci yarıda daha önde oynamamız ve pozisyon bulmamız gerekiyordu. Bunları da yakaladık ama maalesef gole çeviremedik. Yanlış tercihler yaptık. 2-0'dan sonra işimiz biraz daha zorlaştı. Muhammed Demir ve Dicko ile yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik maç berabere sonuçlanabilirdi. Sonuçta büyük ve kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz." diye konuştu.

Erol Bulut, ikinci yarının başında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile yaşadığı diyalogla ilgili soru üzerine, "Yaşar hocaya sormanız bence daha iyi olur. Maç başlarken futbolcuma yönelik 'Sarı kart, kırmızı kart yiyebilirsin.' şeklindeki cümlesi benim hoşuma gitmedi. Benim futbolcumun da hoşuma gitmedi. Futbolcumun o şekilde baskı altına alması doğru değil." ifadelerini kullandı.

Bulut, yedikleri ilk golle ilgili soruya da, "Türkiye'de bir standardı yakalayamadık. Dün Beşiktaş maçında gol verilmedi, ofsayt çalındı. Bugün de ofsayt olması gerekirdi." yanıtını verdi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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