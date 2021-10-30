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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GAZİANTEP (İHA) - Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik antrenman yapıldı. Antrenman soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni de antrenmanı takip etti.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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