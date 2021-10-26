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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GAZİANTEP (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 28 Ekim Perşembe günü devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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