Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 31 Ekim Galatasaray - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Gaziantep FK kaç puanda? Galatasaray - Gaziantep FK ilk 11'de kimler var? Galatasaray - Gaziantep FK ligde kaçıncı sırada? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti yayınlandı mı?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Pazar günü saat 19:00 'da başladı.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Galatasaray maçta 1-0 öne geçti.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta şuanda 0-0 eşitlik var. Henüz gol olmadı. Maç şuanda 1-0 oldu. Galatasaray önde. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

48. dakika : Olimpiu Morutan

73. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu

Maç şuan 2-0 oldu. Galatasaray önde.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Yaşar Kemal Uğurluyönetiyor.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.

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