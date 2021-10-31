Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 31 Ekim Galatasaray - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 31 Ekim Galatasaray - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 31 Ekim Galatasaray - Gaziantep FK maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Pazar günü saat 19:00 'da başladı.
Galatasaray - Gaziantep FK maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Galatasaray maçta 1-0 öne geçti.
Maçta şuanda 0-0 eşitlik var. Henüz gol olmadı. Maç şuanda 1-0 oldu. Galatasaray önde. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 48. dakika : Olimpiu Morutan
- 73. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu
Maç şuan 2-0 oldu. Galatasaray önde.
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
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Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Yaşar Kemal Uğurluyönetiyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.