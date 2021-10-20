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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 90. kez sahaya çıkacak

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 90. kez sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 90. müsabakasına çıkacak.

Uefa Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 90. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 89 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 121 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Uefa Şampiyonlar Ligi531411285492
Uefa Şampiyonlar Ligi Elemeleri108-22512
Uefa Kupası ve Avrupa Ligi2210933321
Kupa Galipleri Kupası43-196
Toplam89352034121131

"Kupa 2"de galibiyet sayısında önde

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 22 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 22 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 10'unu kazanırken 9'unda ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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